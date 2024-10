Furou mais de 80 pneus em Coimbra e não apareceu no julgamento

O Tribunal de Coimbra começou ontem a julgar um homem de 56 anos que está acusado de ter furado os pneus de mais de 80 carros, incluindo três viaturas da GNR, em Coimbra, após uma saída temporária da prisão, no Natal de 2022, mas este não compareceu em tribunal.

A Agência Lusa revela que a juíza que preside ao coletivo ainda ordenou a sua detenção para ser ouvido pelo tribunal, mas nem a GNR nem a equipa de rua da instituição que lhe prestava apoio o conseguiram localizar

O homem tem um historial de dependência de álcool e droga, é divorciado e vivia sozinho numa casa próxima do irmão e dos pais em Ribeira de Frades.

Durante a manhã foram ouvidas as testemunhas. Estiverem presentes para o coletivo de juízes os militares da GNR que intervieram na ocorrência, o irmão, a cunhada e o sobrinho do arguido.

O irmão, cuja residência foi invadida pelo arguido e onde lhe furou um pneu de um carro, disse em tribunal que pretendia abdicar da queixa e que o seu familiar “devia ser seguido psicologicamente”.

O irmão recordou em tribunal que encontrou o arguido na garagem, junto ao carro, mas que não conseguiu perceber o que tinha na mão.

Cunhada e sobrinho mantém queixa

Já a cunhada e o sobrinho confirmaram, ao coletivo de juízes, a vontade de manter a queixa.

O homem terá danificado pneus de pelo menos 85 veículos que estavam na via pública, lesando 77 pessoas e causando um prejuízo total de cerca de 13 mil euros.

O arguido furou, no Posto de Taveiro, os pneus de dois veículos da GNR e de um veículo particular, que pertencia a um dos militares que estava de serviço.

Em tribunal, os operacionais da GNR relatam terem sido ofendidos e injuriados na esquadra. Afirmam que o arguido estava algemado mas tinha fases muito agitadas, em que os chamou de vários nomes, dizendo “que iam pagar” e que “iam morrer”.

