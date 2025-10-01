diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Financiamento a jovens médicos para investigação

01 de outubro às 10 h24
DB-Pedro Filipe Ramos

As três bolsas de investigação da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra foram ontem atribuídas a outras tantas jovens médicas, pelos seus projetos de desenvolvimento, respetivamente nas áreas clínica, translacional e de cuidados de saúde integrados. As contempladas são, respetivamente, Carla Cecília Nunes, a trabalhar na terapia da esclerose múltipla; Judy Paulo, com uma investigação sobre cancro cervical; e Inês Rosendo, que está a desenvolver um projeto de prescrição na solidão de idosos.
A ULS de Coimbra, que ontem assinalou o seu dia, atribuiu 15 mil euros a cada uma destas investigações, que terão de apresentar resultados nos próximos três anos.
É com elevado sentido de responsabilidade que assinalamos o Dia da ULS de Coimbra, celebrando o Serviço Nacional de Saúde em Coimbra.
A cerimónia, que decorreu no centro de congressos dos HUC, inclui ainda a atribuição das bolsas de investigação “Catarina Resende de Oliveira” que financiam a participação de jovens médicos no programa da Harvard Medical School.

Autoria de:

António Rosado

