Coimbra, Figueira da Foz, Tábua, Oliveira do Hospital, Mealhada e Penacova com registo de inundações na via pública

O site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem registo de ocorrências em Coimbra, Figueira da Foz, Tábua, Oliveira do Hospital, Mealhada e Penacova devido a inundações de superfícies navia pública. As ocorrências foram sendo acionadas ao longo de toda a manhã de hoje.

Em Coimbra há registo de seis ocorrências, sendo que uma foi na Pedrulha e outra em Assafarge. São vários os lençóis de água em diversas artérias e nas principais ruas da cidade.

A cidade de Oliveira do Hospital também tem registo de ruas, no centro da cidade, alagadas e que precisam de precaução na circulação automóvel.

O mesmo site registou “movimentos de massa” nas localidades de Miranda do Corvo e em São Frutuoso (Coimbra).

Há registo de uma queda de árvore no concelho de Montemor-o-Velho.

Na Estrada da Beira pede-se aos automobilistas que circulem com precaução porque há pedras ao longo da via.

O distrito de Coimbra está sob aviso sob aviso laranja entre as 12H00 e as 18H00, refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.