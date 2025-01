Coimbra festejou na rua com pirotecnia e música em vários palcos

O fogo de artifício, longo e variado, foi o ponto alto da noite de fim de ano em Coimbra. Com o Rio Mondego, as suas margens e pontes, e a colina do centro histórico como cenário, o espetáculo pirotécnico arrebatou tudo e todos durante mais de uma dezena de minutos. Nem o frio rigoroso, e a proximidade da água impediram a multidão de procurar o melhor lugar.

Ao longo de toda a noite, as milhares de pessoas que decidiram escolher a rua para o réveillon, na cidade de Coimbra, distribuíram-se pelo eixo Mercado-Praça 8 de Maio-Portagem-Santa Clara. Mas, como já vem sendo hábito, foram a Ponte de Santa Clara e os espaços adjacentes os mais procurados para a tradição das passas e brinde com espumante e votos de feliz Ano Novo.

No palco do terreiro de Santa Clara-a-Velha, o primeiro a debitar som e com trânsito cortado nas imediações, a animação começou à hora de jantar, primeiro com dois dj’s e depois com o concerto da banda Átoa. Este, porém, acabou por não ter grande impacto, talvez pela hora ou quiçá pela novidade da localização que, antes da meia-noite, não foi lá muito procurada pelos foliões.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 02/01/2025