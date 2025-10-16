diario as beiras
Coimbra

Coimbra: FENGE cresce e recebe 101 empresas de todo o país

16 de outubro às 09 h04
0 comentário(s)
DB/Foto de Pedro Filipe Ramos

Serão 101 as empresas que, de 20 a 22 de outubro, estarão no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) para a 24.ª edição da Feira de Engenharia de Coimbra (FENGE). Um número que “ultrapassa todas as expectativas”.

“Atingimos o objetivo a que nos propusemos há um ano, fazer crescer a FENGE, torná-la mais ambiciosa, mais relevante, e mais representativa do talento presente nesta casa. No ano passado foram 87 empresas e entidades parceiras e nesta edição subimos o patamar para 101”, começou por dizer o presidente da Associação de Estudantes (AE) do ISEC, Hugo Ferreira, responsável pela organização do evento.

Para Hugo Ferreira, “esta evolução representa que o mundo empresarial acredita no potencial dos nossos estudantes e reconhece que este evento é fulcral para o futuro da engenharia”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de hoje (16/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

16 de outubro

Percentagem de votantes subiu em 17 dos 19 concelhos da CIM Região de Coimbra
16 de outubro

Opinião: Crónica de cinco anos de transformação digital
16 de outubro

Opinião: 5 anos de crónicas e o que aprendi com elas…
16 de outubro

Opinião: 2020-2025: Ao ritmo da Impermanência ...

Coimbra

Coimbra
16 de outubro às 09h04

Coimbra: FENGE cresce e recebe 101 empresas de todo o país

0 comentário(s)
Coimbra
16 de outubro às 09h02

Coimbra: Proteção Civil sub-regional terá nova sede até ao final do ano

0 comentário(s)
Coimbra
16 de outubro às 09h01

Coimbra: 1,5 milhões de euros para requalificar o Polo 2

0 comentário(s)