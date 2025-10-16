Serão 101 as empresas que, de 20 a 22 de outubro, estarão no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) para a 24.ª edição da Feira de Engenharia de Coimbra (FENGE). Um número que “ultrapassa todas as expectativas”.

“Atingimos o objetivo a que nos propusemos há um ano, fazer crescer a FENGE, torná-la mais ambiciosa, mais relevante, e mais representativa do talento presente nesta casa. No ano passado foram 87 empresas e entidades parceiras e nesta edição subimos o patamar para 101”, começou por dizer o presidente da Associação de Estudantes (AE) do ISEC, Hugo Ferreira, responsável pela organização do evento.

Para Hugo Ferreira, “esta evolução representa que o mundo empresarial acredita no potencial dos nossos estudantes e reconhece que este evento é fulcral para o futuro da engenharia”.

