Coimbra: Eugénia Cunha coordena equipa que reconstituiu rosto de D. Dinis em 3D

O programa evocativo dos 700 anos da morte do rei Dinis abriu ontem, no Mosteiro de Odivelas, com uma cerimónia de apresentação da reconstituição científica do rosto do monarca.

A reconstrução facial do rei Dinis (1261-1325) foi realizada através de impressão 3D baseada nos estudos arqueológicos e antropológicos desenvolvidos nos últimos anos, em contexto tumular e laboratorial.

Eugénia Cunha – que fez parte da equipa multidisciplinar encarregada do Projeto de Conservação e Restauro do Túmulo de D. Dinis – disse que o retrato foi realizado em 3D, “com base em dados seguros”, tendo sido executado pela Universidade de Liverpool, no Reino Unido.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 08/01/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS