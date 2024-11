Coimbra: Estacionamento nos hospitais começa a ser pago e inclui urgências

O estacionamento no campus do Hospital Pediátrico de Coimbra começa, “previsivelmente”, a ser cobrado a partir da próxima segunda-feira, dia 11. A medida, que faz parte do plano de mobilidade da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, prevê que o estacionamento passe também a ser pago em algumas áreas do serviço de Urgência, não só do Hospital Pediátrico de Coimbra, mas também do polo dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) e do Hospital Geral (Covões).

De acordo com fonte da ULS de Coimbra, o estacionamento nos HUC começa a ser cobrado a partir de 21 de novembro. Em relação ao Hospital Geral, ainda não há data prevista devido a um atraso nos trabalhos de colocação dos equipamentos pela empresa SUCH – associação que integra como associados várias unidades de saúde do SNS, entre as quais a ULS de Coimbra –, e que ficou com a gestão operacional dos parques de estacionamento.

