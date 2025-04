Coimbra: Espaço de Energia já está ao serviço da população no Mercado D. Pedro V

Esclarecer as dúvidas dos munícipes e cidadãos em matérias relacionadas com a energia, fomentando a literacia energética da população. Estes são duas premissas que estão na génese da criação do Balcão/Espaço Energia que, desde ontem, está a funcionar no Mercado D. Pedro V, em Coimbra.

“Este é um espaço de energia e literacia energética em Coimbra. É uma satisfação estarmos a abrir este balcão”, assumiu o edil da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva.

O equipamento vai combater “o desperdício de energia”, recordou José Manuel Silva que assumiu que será um dos visitantes:

“Penso consultar este balcão. Também preciso de me informar sobre matérias de eficiência energética”, confidenciou.

