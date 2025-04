Coimbra: Escola Superior de Tecnologia da Saúde alarga cooperação internacional ao Dubai

A Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC) do Instituto Politécnico e o grupo Idealmed Group Of Healthcare Services (IGHS) assinam uma adenda ao protocolo de cooperação entre as duas instituições na quarta-feira.

O aditamento ao acordo, em vigor desde novembro de 2022, estende ao The Dubai Rehabilitation Centre a colaboração no desenvolvimento de projetos de investigação, criação de programas de formação e realização de estágios internacionais.

Em nota de imprensa, o presidente da ESTeSC, Graciano Paulo, sublinhou a importância desta adenda na estratégia da instituição, que consolida a aposta na internacionalização e valorização da formação dos alunos.