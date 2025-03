Coimbra: Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância do Areeiro entra em obras

O Centro Escolar do Areeiro, em Coimbra, com valências de pré-escolar e jardim de infância, vai entrar em obras, incluindo a demolição e reconstrução do muro na zona do recreio das crianças.

Ontem de manhã, na assinatura da consignação da empreitada, a vereadora da Educação do Município de Coimbra, Ana Cortez Vaz, reforçou o empenho da autarquia na renovação do parque escolar concelhio e confessou que, neste caso, “o que mais preocupa é o muro, que está em risco”.

Na realidade, esta estrutura está a ser monitorizada desde 2022, mas agora será mesmo demolida, para construir um muro de betão no mesmo local.

Paralelamente, vão ser feitas pinturas de paredes exteriores e interiores, reparação de pavimentos, substituição da caldeira a gás, substituição de outro muro – na entrada da escola –, construção de um abrigo na portaria e requalificação do parque infantil, que será depois reinspecionado.

