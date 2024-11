Coimbra: Escola de Enfermagem organiza encontro internacional sobre nutrição e saúde mental

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra organiza na quinta e na sexta-feira o Encontro Internacional Peritos em Nutrição e Saúde Mental em Contexto Escolar, que reúne peritos de Portugal, Espanha e Brasil.

A iniciativa vai debater formas de aperfeiçoar a intervenção dos profissionais de saúde no que respeita aos comportamentos alimentares de crianças e adolescentes motivados por problemas emocionais.

O encontro é constituído por cinco sessões de trabalho, no Polo A da ESEnfC, que vão analisar os transtornos alimentares como a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, envolvem alimentação anormal e preocupação excessiva com a quantidade de alimentos ingeridos, bem como preocupação exacerbada com o peso e a forma do corpo.