Está a decorrer durante esta semana, em vários locais da cidade, a “Coimbra Tech Challenge”, organizada pela Câmara de Coimbra e o Instituto Pedro Nunes (IPN), tendo gerado protestos junto da incubadora.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, a assessoria do Instituto Pedro Nunes (IPN) confirmou que está a decorrer um “evento privado de atração de empresas interessadas em entrar no mercado europeu, organizado pela câmara e pelo IPN”. A mesma fonte confirmou que “há empresas israelitas presentes”.

O IPN salientou ainda o facto de “não haver nenhuma norma do Governo que obrigue ao corte de relações com Israel e as suas empresas” .

