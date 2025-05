Coimbra: Eiras regressa à era medieval de 9 a 11 de maio

Entre os dias 9 e 11 de maio, a freguesia de Eiras vai regressar à era medieval. Eiras vai transformar-se numa verdadeira vila medieval, acolhendo a sétima edição do Mercado Medieval.

Em 2025, o mote será dado por “El Rei D. Dinis, o Trovador”, e a festa será feita no terreiro da Fonte.

Para o presidente da União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, Luís Correia, este é já um evento âncora na vila do concelho de Coimbra.

“O Mercado Medieval de Eiras já é uma marca cultural da nossa freguesia e uma das grandes festas populares do concelho. É uma celebração da nossa história, das nossas raízes e da capacidade que temos de mobilizar a comunidade em torno da cultura e do património. Esperamos, como sempre, casa cheia e corações rendidos”, afirmou ontem o presidente na apresentação do mercado.

