Coimbra: Eiras e São Paulo de Frades com “hat-trick” de provas emblemáticas

“Um calendário de provas emblemáticas, que promete muitas novidades e paisagens naturais”, afirmou ontem o presidente da União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, Luís Correia, na apresentação das três provas que decorrem até ao final de abril neste território.

A 5.ª edição do Trilho das Azenhas, a 3.ª Milha de Eiras (corrida de estrada) e a 15.ª edição do Eiras Single Track (prova de bicicleta), são os próximos eventos desportivos que decorrem nesta união de freguesias nos próximos dias. Iniciativas devem acolher mais de um milhar de atletas.

Mais de 500 atletas inscreveram-se para o Trilho das Azenhas, que se realiza já no dia 30 de março. Um trail longo de 23 Km, um mini trail com 14 Km e uma caminhada de 10 Km fazem parte de uma “programação que apresenta novidades”, como referiu Diogo Monteiro, da Roda Dianteira, instituição organizadora deste evento.

