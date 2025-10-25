“Se nada for feito, parte do movimento mutualista vai ficar pelo caminho”, alertou ontem António Martins de Oliveira, presidente do conselho de administração d’A Previdência Portuguesa (APP). Por essa razão, ao intervir na sessão de abertura do XIV Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas, que decorreu na Casa da Mutualidade, o dirigente reforçou a importância de trabalhar em rede.

“Não podemos ficar fechados na nossa concha. O global modificou-se muito desde há largos anos. Temos que estar preparados e preparar o futuro, que é já amanhã. Ou trabalhamos em conjunto, e em rede, ou vamos enfrentar graves obstáculos que ditarão o fim das mutualidades”, advertiu.

Também Luís Alberto Silva, presidente da União das Mutualidades Portuguesas (UMP), lembrou que os tempos são desafiadores devido a fatores como “o envelhecimento populacional, as desigualdades na saúde ou o isolamento”. Contudo – disse –, “é precisamente nesses momentos que o mutualismo ganha força”. E apelou: “Não somos seguidores. Somos atores. Protagonistas e visionários. O mutualismo não morrerá se nós não deixarmos que isso aconteça”.

