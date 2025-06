Coimbra: Desfile das marchas populares deu cor à noite quente da Baixa da cidade

Em noite quente, a tradição e o bairrismo das marchas populares desceram, ontem, à Baixa de Coimbra, mostrando o resultado do trabalho de meses de preparação por centenas de pessoas.

Apresentaram-se oito grupos, de bairros e freguesias da cidade, acompanhados por dois convidados, de outros concelhos: Popular de Vale de Açor e Semide.

Sabendo que o desfile de ontem era o único das duas noites inicialmente agendadas – atendendo a que o desfile de hoje foi adiado devido à previsão de mau tempo – os marchantes assumiram a responsabilidade de oferecer aos milhares de pessoas do público uma noite única de coreografias bem ensaiadas e trajes reluzentes (especialmente concebidos para atuação noturna).

Assunção Ataíde, presidente da Agência de Promoção da Baixa de Coimbra, mostrava-se satisfeita, no início da festa, com a organização desta edição, embora com menor número de participantes do que os cerca de mil do ano passado.

Outra alteração em relação ao ano passado foi o ângulo de filmagem da apresentação na praça 8 de Maio, que desta vez foi feita com o Mosteiro de Santa Cruz em fundo.

