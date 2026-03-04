O município de Coimbra decretou luto municipal pelo falecimento do deputado da Assembleia Municipal João Pinto Ângelo para amanhã, dia da realização do funeral.

Na nota enviada aos órgãos de comunicação social, o executivo esclareceu que João Pinto Ângelo faleceu ontem, “após doença prolongada”.

A autarquia lembra que João Pinto Ângelo “exerceu funções de deputado eleito pela CDU na Assembleia Municipal durante mais de duas décadas, sendo uma das presenças mais antigas naquele órgão autárquico e assumindo um papel ativo, interveniente e consistente na vida política local”.

Segundo o executivo, a atuação do deputado Pinto Ângelo fica marcada “pela firmeza das suas convicções, pela defesa de causas que considerava justas e pelo respeito pelo debate democrático”, garantindo que a sua partida representa “uma perda para a vida política e cívica do concelho”.

PCP manifesta “profundo pesar” pelo falecimento do seu militante

Também a Comissão Concelhia de Coimbra do PCP, a Organização da Administração Pública Central de Coimbra do PCP e a Direção da Organização Regional de Coimbra do PCP manifestaram hoje o “profundo pesar pelo falecimento do seu militante João Carlos Pinto Ângelo”.

Lembrando que o deputado municipal permaneceu “até ao final da sua vida, homem empenhado e presente, disponível para assumir as maiores responsabilidades políticas e cívicas”.