Funeral de João Pinto Ângelo realiza-se amanhã

04 de março de 2026 às 14 h26
O funeral de João Pinto Ângelo realiza-se esta quinta-feira, dia 5 de março, pelas 12H00, no Crematório Municipal de  Coimbra.

João Carlos Tavares Pinto Ângelo tinha 68 anos. Casado com Maria José Damas Pires, era natural de Sé Nova e residente em São Martinho do Bispo.

João Pinto Ângelo, advogado e autarca da CDU, era atualmente deputado na Assembleia Municipal de Coimbra.

Licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e em Direito pelo Instituto Superior Bissaya Barreto.

Ativo na política local, distinguiu‑se pela defesa dos serviços públicos, da mobilidade e do associativismo.

