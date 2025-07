Coimbra: Cultura e indústrias criativas são o novo cluster para 2026

O cluster da cultura e das indústrias criativas vai juntar-se, no próximo ano, aos clusters das tecnologias, da saúde, do espaço e do turismo no Coimbra Investe Summit.

O anuncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, durante a sessão de encerramento da 3.ª edição do evento que decorreu hoje no Convento São Francisco.

A cerimónia de encerramento contou com a presença do secretário de Estado da Administração do Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado.

“Este é um evento que faz todo o sentido. Fui autarca [ex-presidente da Câmara Municipal de Vagos] e sempre olhei para as empresas enquanto motor do desenvolvimento económico”, referiu.

