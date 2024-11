Coimbra: Crianças da EB 2,3 Alice Gouveia nauseadas após o almoço

Algumas crianças que estudam na EB 2,3 Alice Gouveia terão sentido ontem “náuseas e vómitos” depois de almoço, relataram os encarregados de educação ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Questionada sobre esta situação, a Câmara de Coimbra informou que “foi detetado pela empresa ICA, no início da preparação do almoço, que o produto que hoje [ontem] iria ser servido [peru] não estaria conforme para ser confecionado, pelo que foi, imediatamente, dada ordem de substituição do peru por frango [quer nas refeições locais quer nas transportadas], após alerta da equipa de cozinha da EB 2/3 Alice Gouveia”.

Face ao reportado pela empresa, “a equipa de acompanhamento do serviço de refeições escolares do Município dirigiu-se à escola para avaliação técnica e características organoléticas do produto e constaram que na linha de self o mesmo estava a ser servido, porque a cozinheira responsável por aquela unidade de confeção, após a prova da refeição, considerou que estava conforme e decidiu servir, não acatando as orientações da empresa”.

