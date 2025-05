Coimbra: Corte de trânsito temporário na rua Manuel Almeida e Sousa na próxima semana

No âmbito dos trabalhos para construção do troço urbano do Metrobus Portagem – Coimbra-B, a cargo da Infraestruturas de Portugal, será implementado um corte de trânsito temporário na rua Manuel Almeida e Sousa, em Coimbra, entre a Estação de Coimbra-B e a interseção com a rua Coronel Júlio Veiga Simão

O corte temporário ocorre entre as 08H00 da próxima segunda-feira, dia 26, e será implementado até as 19H00 do dia 28 de maio, quarta-feira.

Segundo a nota da Metro Mondego enviada à imprensa, “estes trabalhos são indispensável à execução em segurança dos trabalhos”.

Este corte é justificado pela necessidade de realizar trabalhos nos taludes da rua Manuel Almeida e Sousa, nomeadamente aplicação de terra vegetal e hidrossementeira, que englobam a ocupação da via por veículos pesados.

A circulação pedonal não será afetada. Assim, o trânsito deverá ser efetuado pela Estrada de Eiras e pela rua de ligação desta à eua Manuel Almeida e Sousa, junto ao supermercado Lidl.