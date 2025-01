Coimbra: Conselho de Veteranos castiga grupo de alunos de Direito

Um grupo de estudantes de Direito pertencentes à “Tertúlia das Imperiais Os Cóbóis” foi sancionado pelo Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra por comportamentos que “não são dignos nem se coadunam com os valores da tradição académica coimbrã”.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o dux veteranorum Matias Correia adiantou que os elementos da Tertúlia das Imperiais Os Cóbóis já estavam sinalizados e tinham, inclusivamente, sido sancionados, “não tendo havido alteração dos modos por parte dos visados.”.

Na prática, este grupo tinha por hábito ir para a frente da Porta Férrea, onde ordenava que os caloiros estivessem, “durante muito tempo, de quatro e a olhar para o chão”, contou o dux. Tais atos originaram várias queixas, inclusivamente de professores da Faculdade de Letras, por “perturbarem o normal funcionamento das aulas”.

