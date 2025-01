Coimbra: Complexo desportivo e sede da AFC ficam no Bolão

Está definido o local do novo complexo desportivo da Associação de Futebol de Coimbra. Vai ser nos Campos do Bolão, num terreno hoje vazio entre a Academia Briosa XXI e a via de acesso ao Choupal.

O complexo é constituído por dois campos de futebol de 11, que se espera que venham a ser em relva natural, e um edifício para albergar a sede da AF Coimbra e ainda serviços de apoio (ginásio, balneários, etc.).

O espaço a ocupar integra a área do plano de intervenção urbanístico apresentado, na Câmara de Coimbra, por Joan Busquets. Está, de resto, agendada para março uma reunião dos serviços camarários com a equipa do arquiteto espanhol para, adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS o vereador do Desporto, Carlos Matias Lopes.

Na prática, o processo está apenas pendente de detalhes administrativos, nomeadamente, o destaque do terreno – que é municipal – para a cedência à AF Coimbra. Por seu turno, esta entidade já informou a Federação Portuguesa de Futebol, que vai apoiar financeiramente a obra.

