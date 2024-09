Coimbra comemora o Dia da República com programa descentralizado de 12 horas

A cidade de Coimbra vai comemorar o Dia da República com um programa diversificado e descentralizado de 12 horas, que inclui visitas, conversas, teatro, cinema, oficinas, exposições, poesia, música, mercados e feiras.

“Durante 12 horas vamos ter um programa diversificado, para públicos diferentes e com uma componente de cruzamento de interesses e objetivos. No fundo, é uma festa de vizinhos da Praça da República, uma zona privilegiada da cidade e de grande movimento”, destacou Luísa Lopes, da coordenação do projeto do Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV).

Esta festa resulta do cruzamento com a Casa das Artes Bissaya Barreto, Casa da Esquina, Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, Metro Mondego, DARQ – Departamento de Arquitetura e Casa das Caldeiras.

Em declarações à agência Lusa, Luísa Lopes explicou que durante o dia 05 de Outubro, em que se assinala a Implantação da República Portuguesa, as pessoas são convidados a frequentar a Praça da República em Coimbra, onde estão localizados vários espaços culturais, académicos, comerciais e profissionais diversos, bem como a entrar nos vários lugares que fazem parte dela.

“Vamos ter várias atividades que vão chamar a atenção para a sustentabilidade, ambiente e mobilidade. A programação foi pensada em articulação com os vários vizinhos que se quiseram associar a esta festa, sendo muito vocacionada para a família”, descreveu.

O programa arranca pelas 10:30 com a atividade “À conversa com…”, promovida pelo Metro Mondego, no TAGV, onde se discutirá se a Praça da República pode voltar a ser um ponto de encontro em Coimbra.

“Vamos ter um mercado de arte, um ateliê de cinema, a feira do livro dado na Casa da Cultura, exposições, declamação de poesia. Um conjunto de atividades de entrada livre e gratuita, com exceção do Festival Lux, que terá lugar à noite e é pago”, acrescentou.

A Casa das Artes Bissaya Barreto acolhe o Coimbra Hype Market, um mercado urbano que dá a conhecer artistas e criadores de diversas áreas, enquanto o TAGV propõe uma hora de cinema em família com “Monstrinha / MONSTRA Festival”.

Durante a tarde terá lugar uma visita guiada, por José António Bandeirinha, que vai desde os Jardins da AAC, Praça da República, rua Alexandre Herculano, rua Venâncio Rodrigues, rua de Tomar, Jardim da Sereia até à Praça da República.

A Casa das Caldeiras acolhe “O Cão do Senhor Kuleshov”, uma oficina de cinema e literacia visual dirigida a crianças dos nove aos 12 anos, enquanto a Praça da República será palco do espetáculo de artes de rua “Biciclética”.

“De manhã à noite temos um rico programa, para públicos diversos, com a componente de trazermos um cruzamento de interesses e objetivos, para discutir a transversalidade, sustentabilidade e mobilidade na cidade”, concluiu.