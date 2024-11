Coimbra: Colóquio aborda caminhos da saúde

O colóquio “Caminhos da saúde – Desafios e conquistas, ontem e hoje” realiza-se no dia 29, no auditório do Centro de Congressos dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

“Este evento assinalará o 3.º aniversário do Núcleo Museológico do Hospital Colónia Rovisco Pais e o 77.º aniversário da inauguração daquela que foi a última aldeia terapêutica especializada no tratamento da hanseníase”, divulgou a organização.

Segundo a organização, “o objetivo principal deste colóquio será fomentar uma análise abrangente e inspiradora do panorama da saúde ao longo do tempo, que explorará os desafios enfrentados e as conquistas alcançadas no campo da saúde, ao longo da história, desde as antigas práticas até às inovações contemporâneas”.