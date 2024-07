Coimbra: Clínicas Leite atribuem responsabilidade à Académica por inundação

Uma inundação registada ontem à tarde nas instalações das Clínicas Leite, situadas no Estádio Cidade de Coimbra, foi resultado de “degradação das infraestruturas”, cuja gestão é responsabilidade da Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol.

O dedo acusador é apontado à AAC–OAF pela direção da empresa do setor da saúde, em nota enviada à comunicação social.

Degradação “tem sido uma constante”

A unidade de saúde gerida por Eugénio Leite, adianta que “a degradação das infraestruturas tem sido uma constante, sem qualquer intervenção corretiva ou de manutenção adequada”, acrescentando que “essa falta de cuidado contribuiu significativamente para o incidente que continua a ameaçar a integridade das operações no local”.

A inundação ocorreu na ala da entrada da sala de imprensa no estádio, com interrupção do funcionamento normal da clínica.

No comunicado da empresa pode ler-se que “a situação afetou não apenas a infraestrutura das clínicas, mas também causou transtornos significativos aos colaboradores e pacientes”.

As Clínicas Leite explicam que a direção da AAC–OAF foi contactada para providenciar uma solução imediata, mas “a tomada de medidas foi adiada” para depois da reunião de hoje à noite com a Câmara Municipal de Coimbra, a entidade proprietária do estádio.

Esta resposta, por parte do vice-presidente para as infraestrutura da AAC-OAF , Joaquim Rosete, é interpretada pela unidade de saúde como “inadequada e descabida”, considerando que “compromete o bem-estar e a segurança de todos os envolvidos, incluindo a Vitália Healthcare, que também teve as suas atividades interrompidas”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 24/07/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS