Coimbra: ClimAção pede revisão do projeto na rua Lourenço Almeida Azevedo

O Movimento ClimAção pediu ontem a revisão do projeto do Sistema da Mobilidade do Mondego na rua Lourenço de Almeida Azevedo, de modo a evitar o abate das árvores naquela artéria da cidade de Coimbra.

No abaixo-assinado ontem lançado, os cidadãos pedem que seja revisto o projeto para que seja promovida uma “avenida verdadeiramente verde, humanizada e integrada, ao serviço das pessoas, da cidade e do ambiente”.

Nesta ótica, o movimento pede ao executivo municipal e à empresa Metro Mondego para “ponderar alternativas que compatibilizem o Sistema de Mobilidade do Mondego com a permanência das árvores”, garantindo que é promovida a “salvaguarda do património arbóreo e paisagístico” daquela rua.

No abaixo-assinado é ainda pedido que seja estudada a possibilidade de instalação de sistemas de escoramento ou espiagem nas árvores identificadas com potencial risco elevado de queda.

