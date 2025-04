Coimbra celebra a Páscoa com música e animação em vários espaços da cidade

Um festival de música de rua, a “Coimbra Doce”, para os mais novos, e a Feira do Folar e da Arrufada são algumas das propostas da Câmara para celebrar a Páscoa, em diferentes espaços da cidade.

“Nunca em Coimbra houve uma Páscoa com estas tão diferentes vertentes”, afirmou hoje o vice-presidente da Câmara Municipal, Francisco Veiga, na apresentação da programação do evento.

O festival de música de rua “Baixa o Som” vai animar as ruas da cidade, num primeiro momento (e inserido na programação de Páscoa) entre os dias 18 e 19 de abril e, posteriormente, de 06 a 08 de junho, sendo esta a primeira edição neste formato alargado.

As duas fases da programação reúnem oito bandas de rua e três filarmónicas, que vão se apresentar em locais como a Alta e a Baixa ou Santa Clara e as Docas, na margem do rio Mondego, adiantou o representante da direção artística do “Baixa o Som”, Adriano Franco.

O público poderá desfrutar de estilos como pop, funk, rock, jazz, disco, metal e, também, pela primeira vez, música medieval e o uso de instrumentos não convencionais.

No período da Páscoa, decorre a “Strike up the Bands”, com animação itinerante na Baixa, o projeto pedagógico de formação para jovens “Ensemble Baixa o Som Kids” e espetáculos dos Brass Freakers e dos Jabardixie, nos dias 18 e 19.

Na segunda fase, de 06 a 08 de junho, o festival acontece “no seu formato convencional”, com atuações itinerantes durante o dia, concertos noturnos e um desfile de encerramento.

Atuações dos Crassh, Jograis del Rei, Supertronik Bootleg, Coimbrass Band, Dixie Gringos Jazz Band e o espetáculo do Postcard Brass Band, com a participação especial do grupo de dança Swing Dance & Lindy Hop, são alguns dos momentos previstos para a segunda etapa da programação.

Já a “Coimbra Doce” levará ao Terreiro da Erva, na Baixa da cidade, uma tenda com pinturas faciais, ‘workshops’, caça ao ovo, insufláveis e um carrossel infantil, enquanto o exterior acolherá também um carrossel, mas de maiores dimensões.

A animação estende-se à Praça do Comércio, com motivos alusivos à Páscoa.

A iniciativa começa na sexta-feira e decorre até ao dia 20 de abril, com as animações, carrosséis e insufláveis a um custo de três euros por criança, informou a representante da Vertente Versátil, empresa responsável pela produção do evento “Coimbra Doce”, Dina Maia.

A programação conta ainda com a vertente religiosa – “Semana Santa de Coimbra” -, entre os dias 13 e 21 de abril, e momentos de música, tradição e visitas, integrados no programa “Sabores e Sons da Páscoa”, que decorre de 16 a 26 de abril.

Entre as atividades previstas, está a Feira do Folar e da Arrufada de Coimbra, no Pátio da Inquisição, no dia 19 de abril, com 15 tendas e profissionais da área de produção de bolos e outros produtos característicos da Páscoa.

O presidente da Câmara Municipal, José Manuel Silva, realçou o objetivo de que Coimbra seja reconhecida como uma cidade de muitos, bons e ecléticos eventos, que não só atraem pessoas, mas que também permitem várias opções de passeio e convívio em família.

A realização de eventos como o da Páscoa “ajudam a levar e projetar o nome de Coimbra cada vez mais longe”, com os vários tipos de intervenções culturais contribuindo para trazer mais pessoas à cidade.

O Município investiu 58 mil euros para a realização do programa de Páscoa.