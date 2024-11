Coimbra: CASPAE promove colóquio sobre envelhecimento e saúde

O Centro de Apoio Social de Pais e Amigos da Escola (CASPAE) promove um colóquio, em Coimbra, no sábado, atividade que aborda temas como envelhecimento e saúde.

A iniciativa, denominada “Humanização digital na saúde e no cuidado do idoso”, decorre na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra entre as 09:30 e as 16:30.

“Este é o segundo encontro de um ciclo de três colóquios, enquadrados numa metodologia dinâmica e informal, em que o CASPAE procura promover reflexões interdisciplinares junto da comunidade”, revelou a instituição particular de solidariedade social.