Coimbra: Bilhete do MNMC subiu para 10 euros mas portugueses não pagam

O aumento dos preços dos bilhetes dos museus nacionais, em vigor desde o primeiro dia de 2025, teve um inesperado efeito positivo na difusão generalizada de uma informação que já tinha cinco meses, mas que estava a passar despercebida.

É que os portugueses e cidadãos residentes em Portugal usufruem, desde 1 de agosto, de 52 dias por ano de entrada gratuita em 38 museus, monumentos e palácios identificados. Portanto este aumento pouco afeta os cidadãos do país.

Machado de Castro

Entre os equipamentos culturais de entrada gratuita contam-se o Museu Nacional de Machado de Castro (MNMC), em Coimbra, e o Museu Monográfico e Ruínas Romanas de Conímbriga. O preço subiu de oito para 10 euros em ambos os casos mas, atendendo à decisão governamental de agosto, quem é mais afetado pelo aumento são os estrangeiros

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 0&701/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS