Coimbra: Bernardo Lopes quer ser o próximo presidente da direção-geral da AAC

Coragem nunca lhe faltou: graças a ela (a que juntou uma boa dose de teimosia), conseguiu fundar a Secção de Boccia, a primeira Secção de Desporto Adaptado da Associação Académica de Coimbra (AAC). Agora, aventura-se num projeto ainda mais arrojado: ser candidato à presidência desta estrutura associativa.

“É com um profundo sentido de responsabilidade, compromisso e amor pela nossa Academia que anuncio publicamente a minha candidatura à presidência da Associação Académica de Coimbra”, escreveu na sua página pessoal do Facebook.

“Estou a formar uma equipa determinada, consciente dos desafios e pronta para trabalhar a sério por uma AAC mais próxima dos estudantes”, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Caso se materialize, a candidatura aos órgãos gerentes da AAC, Bernardo Lopes será o primeiro estudante com deficiência (vive com paralisia cerebral desde o primeiro ano de vida), a candidatar-se ao cargo de presidente.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 10/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS