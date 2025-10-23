diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Associação de Estudantes do ISEC faz balanço “bastante positivo” da 24.ª FENGE

23 de outubro às 09 h22
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

“Três dias bastante positivos com os estudantes e empresas a mostrarem-se interessados” foi o balanço feito pela Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (AEISEC), da 24.ª edição da FENGE (Feira de Engenharia de Coimbra).

“Para nós, o balanço da feira é mais uma vez bastante positivo. Conseguimos, este ano, bater o objetivo a que nos propusemos no início do mandato que era chegar às 100 empresas parceiras nos três dias. Conseguimos 101”, começou por dizer o presidente da AEISEC, associação responsável pela organização do evento.

Foram destinatários, não apenas a comunidade estudantil, mas também, qualquer cidadão, independentemente da sua faixa etária, que procurou saber mais sobre as tecnologias desenvolvidas no que toca à área de engenharia, que procurou uma oportunidade de emprego ou que procurou atualizar os seus conhecimentos. Estudantes e empresas estiveram em comunhão no ISEC.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (23/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

