“Três dias bastante positivos com os estudantes e empresas a mostrarem-se interessados” foi o balanço feito pela Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (AEISEC), da 24.ª edição da FENGE (Feira de Engenharia de Coimbra).

“Para nós, o balanço da feira é mais uma vez bastante positivo. Conseguimos, este ano, bater o objetivo a que nos propusemos no início do mandato que era chegar às 100 empresas parceiras nos três dias. Conseguimos 101”, começou por dizer o presidente da AEISEC, associação responsável pela organização do evento.

Foram destinatários, não apenas a comunidade estudantil, mas também, qualquer cidadão, independentemente da sua faixa etária, que procurou saber mais sobre as tecnologias desenvolvidas no que toca à área de engenharia, que procurou uma oportunidade de emprego ou que procurou atualizar os seus conhecimentos. Estudantes e empresas estiveram em comunhão no ISEC.

