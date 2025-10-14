Ana Abrunhosa, a nova presidente do Município de Coimbra – eleita no passado domingo pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) – não vai fazer coligações para governar a câmara, mesmo sabendo que não tem maioria absoluta de vereadores.

A divisão dos 11 mandatos ficou distribuída com cinco vereadores para o “Avançar Coimbra”, outros tantos para o movimento do anterior presidente, “Juntos Somos Coimbra”, e um para o Chega. Ana Abrunhosa afimou que vai exercer o cargo com diálogo e estabelecimento de pontes, não antevendo dificuldades na gestão do município.

“Vou gerir como fiz a campanha, de forma positiva. A maioria das pessoas votaram no nosso programa e, portanto, estou com muita tranquilidade”, salientou a antiga ministra da Coesão Territorial.

Distribuição de pelouros

Relativamente à distribuição de pelouros, “que serão para a coligação vencedora”, Ana Abrunhosa adiantou que vai assumir a pasta do Urbanismo e deixou antever que o vereador Miguel Antunes assumirá a pasta do Empreendedorismo, Luís Filipe as Finanças Municipais, Ricardo Lino o Desporto e Freguesias e Margarida Mendes Silva a Cultura.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (14/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS