Coimbra: ADFP vai ajudar 230 pessoas sem-abrigo

A Fundação ADFP começou, no início da semana, o projeto “Passos para um futuro”, em que pretende apoiar 230 pessoas em situação de sem-abrigo.

O projeto, que terá a duração de três anos e com o término marcado para agosto de 2027, é apoiado em 400 mil euros pelo programa Centro2030 e pretende “a inclusão ativa deste grupo vulnerável”.

Nesta ótica, a equipa de trabalho, constituída por oito pessoas, será multidisciplinar, contando com duas enfermeiras, assistentes sociais, gestores de caso e monitores.

Durante o processo de acompanhamento, o objetivo é dar às pessoas em situação de sem-abrigo a “possibilidade de promoção da sua própria identidade e consequente inclusão na sociedade”, refere a organização.

Doença mental está presente

Para o presidente da fundação ADFP, Jaime Ramos, este é um projeto que ajudará a resolver uma “problemática extraordinariamente complexa”, frisando depois que “a maioria das pessoas em situação sem-abrigo é doente mental”.

“Estas pessoas não escolhem ser sem-abrigo e nós temos a obrigação de impedir o suicídio. Um sem-abrigo não pode ser encarado como uma pessoa livre. Devemos tratá-los como doentes e, nesse sentido, temos que respeitar a sua doença e tentar tratá-la”, disse.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 04/09/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS