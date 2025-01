Coimbra: AAC contra a vontade do Governo de aumentar a propina

“Somos obviamente contra”. Foi desta forma que o presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra (DG/AAC) respondeu às palavras do ministro da Educação e do Ensino Superior, Fernando Alexandre, que defendeu o aumento das propinas no ensino superior no próximo ano.

O representante dos estudantes da Universidade de Coimbra mostrou-se ontem “surpreendido” e “contra” as declarações feitas pelo ministro Fernando Alexandre, que, em entrevista no programa “Tudo É Economia”, no canal televisivo RTP3, afirmou que, “na sua opinião”, as propinas “deveriam ser descongeladas” no próximo ano letivo, frisando depois que “o movimento de redução das propinas foi um erro”.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da DG-AAC, Carlos Magalhães, mostrou-se surpreendido com o depoimento do ministro, acusando Fernando Alexandre de ser contraditório com o que tem defendido nas reuniões de revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES).

“Não percebo essa medida porque vai contra a vontade do Governo de conseguir aumentar a atratividade no ensino superior. O aumento das propinas é contrário às medidas positivas que o ministro apresentou e propôs na revisão do RJIES”, disse.

