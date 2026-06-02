Coimbra

Coimbra a Brincar enche a Baixa da cidade de música, cor e animação

02 de junho de 2026 às 11 h13
Desfile começou no Largo da Portagem e acabou na praça 8 de Maio | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O Coimbra a Brincar realizou esta manhã a já emblemática Grande Parada de apresentação, que levou música, cor e animação à Baixa da Cidade. O ponto de encontro estava marcado para as 10H30, no Largo da Portagem, de onde partiu um desfile cheio de energia rumo à praça 8 de Maio.

Ao longo do percurso, a APCC – Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, a Câmara Municipal de Coimbra e os restantes parceiros envolvidos na organização desta festa transformaram a Baixa de Coimbra num grande espaço de celebração da alegria, da criatividade e do encontro entre gerações.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de junho

Pai e filho condenados em Leiria a prisão por burlas “Olá pai, olá mãe"
02 de junho

Universidade de Coimbra inaugura residências dos Combatentes e da Alegria após obras de requalificação
02 de junho

Uma carreira para a liderança: o custo oculto da não especialização
02 de junho

Futsal: Domus Nostra reforça candidatura na Taça Nacional Sub-17

Coimbra

Universidade de Coimbra inaugura residências dos Combatentes e da Alegria após obras de requalificação

Metro Mondego terá de cumprir 20% dos 39 serviços durante a greve geral

Advogado suspeito de ajudar a regularizar ilegalmente quatro mil imigrantes fica em prisão preventiva