Coimbra a Brincar enche a Baixa da cidade de música, cor e animação

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O Coimbra a Brincar realizou esta manhã a já emblemática Grande Parada de apresentação, que levou música, cor e animação à Baixa da Cidade. O ponto de encontro estava marcado para as 10H30, no Largo da Portagem, de onde partiu um desfile cheio de energia rumo à praça 8 de Maio.

Ao longo do percurso, a APCC – Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, a Câmara Municipal de Coimbra e os restantes parceiros envolvidos na organização desta festa transformaram a Baixa de Coimbra num grande espaço de celebração da alegria, da criatividade e do encontro entre gerações.

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