diario as beiras
Coimbra

Coimbra: 19 obras aprovadas com dúvidas da oposição

18 de novembro às 10 h20
0 comentário(s)
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

Os 19 processos urbanísticos – ontem aprovados na 2.ª reunião camarária de Coimbra após a vitória de Ana Abrunhosa (Avançar Coimbra) – levantaram várias dúvidas à oposição (Juntos Somos Coimbra), que optou por votar contra, ou abster-se, em alguns deles.

Em causa estiveram diferentes interpretações de normas do Plano Diretor Municipal (PDM) entre a presidente da câmara e a vereadora da oposição, Ana Bastos que, no mandato anterior, tinha o pelouro do Urbanismo.

Ana Abrunhosa acusou o anterior executivo de protelar decisões, referindo que “alguns destes processos andavam aqui há meses, apesar de terem informação favorável de todos os dirigentes e técnicos”.

A presidente do município disse que um dos processos – Hievila, Empreendimentos Imobiliários, na Quinta da Portela – já tinha três pareceres positivos dos técnicos, mas a interpretação das normas do PDM pela então vereadora (agora na oposição) e pelo seu adjunto, era contrária.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (18/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de novembro

Portugal goleia México e está nos quartos de final do Mundial de sub-17 de futebol
18 de novembro

TAP: Governo encara buscas “com normalidade” e garante colaboração com autoridades
18 de novembro

Portugal dos Pequenitos em Coimbra com atividades durante o Natal
18 de novembro

TAP: Presidente da República espera que investigação seja cabal mas rápida

Coimbra

Coimbra
18 de novembro às 15h40

Portugal dos Pequenitos em Coimbra com atividades durante o Natal

0 comentário(s)
Coimbra
18 de novembro às 13h37

Mãe confessa que tentou matar o filho por duas vezes no Pediátrico de Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
18 de novembro às 13h36

“Ficou provado que defendi o interesse público”

0 comentário(s)