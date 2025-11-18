Os 19 processos urbanísticos – ontem aprovados na 2.ª reunião camarária de Coimbra após a vitória de Ana Abrunhosa (Avançar Coimbra) – levantaram várias dúvidas à oposição (Juntos Somos Coimbra), que optou por votar contra, ou abster-se, em alguns deles.

Em causa estiveram diferentes interpretações de normas do Plano Diretor Municipal (PDM) entre a presidente da câmara e a vereadora da oposição, Ana Bastos que, no mandato anterior, tinha o pelouro do Urbanismo.

Ana Abrunhosa acusou o anterior executivo de protelar decisões, referindo que “alguns destes processos andavam aqui há meses, apesar de terem informação favorável de todos os dirigentes e técnicos”.

A presidente do município disse que um dos processos – Hievila, Empreendimentos Imobiliários, na Quinta da Portela – já tinha três pareceres positivos dos técnicos, mas a interpretação das normas do PDM pela então vereadora (agora na oposição) e pelo seu adjunto, era contrária.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (18/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS