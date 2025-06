Coimbra: 111 investigadores de instituições da cidade financiados pela FCT

Entre os 768 investigadores que viram os seus projetos aprovados no concurso de Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT) em Todos os Domínios Científicos 2023 da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), 111 são de Coimbra.

Os resultados saíram na passada segunda-feira, mais de um ano depois de as candidaturas terem terminado e, entre os 111 investigadores de Coimbra, a esmagadora maioria é da Universidade de Coimbra (UC) ou de centros de investigação desta instituição de ensino superior.

A Universidade de Coimbra vai ter 106 projetos aprovados, com investigadores a receber financiamento. Além dos investigadores das faculdades, há também cinco investigadores do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra com financiamento, tal como seis do Centro de Estudos Sociais (CES), dois do Instituto de Sistemas e Robótica e um da Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial. Há ainda quatro investigadores da UC que fazem parte de projetos em que a instituição de ensino superior é parceira.

Houve ainda outras instituições do grupo UC a conseguirem garantir financiamento. O ITECONS e o Instituto Pedro Nunes tiveram três e dois investigadores respetivamente a conseguir financiamento.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 03/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS