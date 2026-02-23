diario as beiras
Circulação ferroviária entre Coimbra e Figueira da Foz retomada na terça-feira

23 de fevereiro de 2026 às 15 h50
A ligação ferroviária entre a Figueira da Foz e Coimbra vai ser retomada na terça-feira, anunciou hoje a Câmara Municipal da Figueira da Foz.

A notícia foi divulgada esta tarde pelo município do litoral do distrito de Coimbra nas redes sociais, com base em informações da CP – Comboios de Portugal.

Quase um mês depois da passagem pelo continente da tempestade Kristin, a circulação nas linhas ferroviárias da Beira Baixa, Douro, Oeste e Urbanos de Coimbra continuam hoje com constrangimentos ou suspensas em alguns troços.

Numa nota divulgada na rede social Facebook, a CP informa que, devido ao mau tempo das últimas semanas, continua ainda suspensa a circulação na Linha da Beira Baixa, realizando-se apenas comboios regionais entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes.

