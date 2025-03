Cinco milhões de euros para tratamento de doenças raras em Coimbra

Desenvolver novos tratamentos para doenças raras, criar mais infraestruturas para ensaios clínicos e aproximar a investigação realizada na universidade à indústria farmacêutica é o objetivo do financiamento de cinco milhões de euros da Europa a um consórcio de investigação liderado pela Universidade de Coimbra (UC).

Trata-se da utilização de terapia génica, inovadora para enfrentar doenças genéticas atualmente sem cura. A UC já leva alguns anos neste tipo de investigação, assumindo agora a liderança, na Europa, do projeto GeneH: Excellence Hub for Advancing Innovation in Gene Therapy.

Num horizonte de três anos, até 2028, o Centro de Inovação em Biomedicina e Biotecnologia da UC vai estreitar laços entre academia, indústria, entidades governamentais e sociedade:

“Apesar dos avanços científicos na terapia génica, existem desafios significativos que precisamos de ultrapassar para garantir que estas inovações chegam efetivamente aos doentes. A realização de ensaios clínicos nesta área ainda é limitada devido à complexidade regulamentar”, sublinha o docente da Faculdade de Farmácia da UC, presidente do Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC, Luís Pereira de Almeida.

Na sua perspetiva, é necessário haver “transferência de tecnologia para permitir que as descobertas científicas se traduzam em terapias inovadoras e acessíveis. Outro grande desafio é o envolvimento das entidades reguladoras e dos decisores políticos, cuja participação ativa é fundamental para agilizar processos de aprovação e financiamento, acrescenta o também coordenador do GeneH.

