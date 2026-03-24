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Cimpor distinguida nacionalmente como Marca de Confiança 2026

24 de março de 2026 às 09 h30
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A Cimpor, empresa com instalações em Souselas (Coimbra), foi distinguida como Marca de Confiança 2026 na categoria de Cimento, no âmbito do estudo promovido pela revista Selecções do Reader’s Digest.
“A marca destacou-se entre os participantes, alcançando 76% das respostas, o que demonstra o elevado grau de confiança que os consumidores portugueses depositam na Cimpor”, referiu a marca.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

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