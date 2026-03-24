A Cimpor, empresa com instalações em Souselas (Coimbra), foi distinguida como Marca de Confiança 2026 na categoria de Cimento, no âmbito do estudo promovido pela revista Selecções do Reader’s Digest.

“A marca destacou-se entre os participantes, alcançando 76% das respostas, o que demonstra o elevado grau de confiança que os consumidores portugueses depositam na Cimpor”, referiu a marca.

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