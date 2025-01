CIM Região de Coimbra: Sete concelhos não cobram qualquer taxa de IR este ano

No ano de 2025, sete dos 19 concelhos que integram a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM Região de Coimbra) não vão cobrar qualquer verba relacionada com o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC).

Segundo dados divulgados pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), no ofício “IRC – Taxas de Derrama Municipal Incidentes sobre o Lucro Tributável do Período Fiscal de 2024” , os concelhos de Arganil, Góis, Mira, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova e Penela não vão cobrar qualquer valor às empresas relativo a taxas de derrama lançadas sobre o lucro tributável do IRC do período de 2024.

De acordo com a mesma fonte, a taxa normal de derrama municipal “é aplicada quando o sujeito passivo não reúna os requisitos para aproveitar de alguma taxa reduzida ou isenção lançadas pelo Município”. A taxa geral não pode ultrapassar 1,5% e as autarquias podem aplicar isenções e reduções do imposto.

