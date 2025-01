CIM Região de Coimbra: Reposição de 15 freguesias aprovada no parlamento

As freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, na Mealhada, de Ferreira-a-Nova, Santana, Buarcos, São Julião, Alhadas e Brenha, na Figueira da Foz, Lousã e Vilarinho, na Lousã, e Ervedal e Vila Franca da Beira, em Oliveira do Hospital, são as “novas” freguesias da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC).

A desagregação das seis uniões de freguesia da CIM-RC, criadas pela reforma administrativa (Lei Relvas) de 2013, foram ontem aprovadas no parlamento. O projeto de lei teve os votos a favor dos proponentes PSD, PS, BE, PCP, Livre e PAN, e ainda do CDS-PP. Contou com o voto contra da Iniciativa Liberal (IL) e a abstenção do Chega na generalidade, na especialidade e em votação final global.

Este processo vai fazer renascer a freguesia da Brenha, na Figueira da Foz, que tinha sido extinta em 2013.

Desagregação vai repor 302 freguesias

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), Jorge Veloso, assistiu das bancadas à discussão em plenário e à aprovação do projeto-lei. Em declarações à Agência Lusa, congratulou-se ontem com a reposição de 302 freguesias por desagregação de uniões de freguesias criadas pela reforma administrativa de 2013, considerando ter sido “feita justiça”.

