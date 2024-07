CIM Região de Coimbra: Projeto educativo da CIM é finalista do prémio europeu RegioStars

O projeto da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra para a promoção do sucesso escolar, equidade social, emprego e igualdade de oportunidades para os jovens da região, denominado Realiza.te, é um dos finalistas dos prémios RegioStars 2024.

Estes prémios, promovidos pela Comissão Europeia, distinguem projetos financiados por fundos europeus, que demonstrem excelência na sua aplicação e novas abordagens no desenvolvimento regional, especificou ontem, em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDRC) do Centro.

Redução das taxas de abandono escolar

O projeto Realiza.te, financiado pelo Programa Regional do Centro, “ao longo dos anos, tem vindo a mostrar resultados concretos de sucesso como o aumento da taxa de retenção e sucesso escolar e contribuído para a promoção da inclusão social e para o aumento das oportunidades de emprego para os jovens da região”, afirma nota.

“No caso das taxas de abandono escolar precoce verificaram-se reduções em 2,3% ou 5,9%, consoante o nível de escolaridade”.

Através de uma abordagem colaborativa, este projeto envolve diversos parceiros, incluindo escolas, municípios, empresas e organizações da sociedade civil, complementa.

