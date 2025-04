CIM Região de Coimbra: Há 90 freguesias prioritárias para fiscalização dos trabalhos de gestão de combustível

A área territorial abrangida pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM Região de Coimbra), que agrega 19 concelhos-17 do distrito de Coimbra, um do distrito de Aveiro (Mealhada) e um de Viseu (Mortágua)–, tem 90 freguesias classificadas como “prioritárias” para fiscalização dos trabalhos de limpeza e gestão das faixas de combustível.

De acordo com o Despacho n.º 4717/2025, publicado em Diário da República a 17 de abril e assinado pelos secretários de Estado da Proteção Civil e das Florestas, Paulo Ribeiro e Rui Pereira, respetivamente, as 90 freguesias localizadas na CIM Região de Coimbra integram uma lista de 988, a nível nacional, onde se “impõem a adoção de critérios que priorizem as ações de fiscalização, tendo em consideração, por um lado, a perigosidade de incêndio rural e, por outro, os recursos existentes nas entidades com a atribuição de fiscalização”, pode ler-se no documento.

Pampilhosa da Serra tem 15 freguesias

Olhando para os concelhos da CIM Região de Coimbra, a Pampilhosa da Serra, com 15 freguesias/zonas consideradas prioritárias, é, entre os concelhos da Região de Coimbra, a que apresenta o maior número de locais. Seguem-se, com 14 locais identificados, o concelho de Arganil, e com nove o Município de Oliveira do Hospital.

