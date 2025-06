CIM Região de Coimbra: Há 46 praias vigiadas em 13 concelhos da região

A época balnear de 2025 arrancou oficialmente este domingo. Até ao final de setembro – há datas diferentes para as várias zonas (praias do Algarve só encerram a época balnear a15 de outubro) –, Portugal conta com 673 águas balneares identificadas, mais nove do que em 2024.

Na área territorial abrangida pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) – 19 concelhos – há 46 praias, em 13 municípios, vigiadas, ou seja, com, pelo menos, um nadador-salvador.

A Figueira da Foz, com 14 zonas balneares, é a que tem mais praias identificadas na lista divulgada pelo Ministério do Ambiente e Energia e pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Seguem-se, com quatro praias com nadador-salvador, os concelhos de Cantanhede, Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra.

Sem qualquer praia vigiada estão os municípios de Condeixa-a-Nova, Mealhada, Miranda do Corvo, Mortágua, Soure e Vila Nova de Poiares.

