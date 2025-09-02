CIM Região de Coimbra: Alterações de paragens e novos horários do SIT Metropolitano entraram ontem em vigor

Tal como tinha sido anunciado em agosto, pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, entraram ontem em funcionamento os novos horários, bem como as alterações nas paragens de autocarro em Coimbra do Sistema Intermunicipal de Transportes (SIT) da Região de Coimbra.

Desde ontem, “todas as linhas do norte que paravam na Rodoviária passam a parar no Arnado”. Também desde ontem, “as linhas rápidas (Figueira da Foz – Montemor o Velho – Coimbra e Mira – Cantanhede – Coimbra) que paravam no Açude passam a parar na Rua Estevão Cabral”.

Segundo a CIM Região de Coimbra, “as linhas que paravam em São José passam a fazer o serviço até à Portagem”.

Segundo foi possível apurar junto da CIM Região de Coimbra, ainda podem ser feitos ajustes em horários e paragens, consoante sugestões de municípios e utilizadores do SIT Metropolitano da Região de Coimbra.

O início do ano letivo 2025/2026, que decorre entre 11 e 15 de setembro, será também um momento para avaliar a capacidade do novo sistema de transportes da Região de Coimbra.

