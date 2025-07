CIM de Leiria desafia regiões de Coimbra e Aveiro a discutir linha de alta velocidade

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Leiria vai promover uma reunião conjunta com as regiões de Coimbra e Aveiro para debater a importância estratégica da inclusão das três regiões no projeto da alta velocidade ferroviária.

Estes três territórios têm estações previstas na futura linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto, pelo que esta reunião tem ainda como objetivo reforçar a concertação regional em torno da concretização deste eixo prioritário e alinhar uma posição comum para apresentação ao Governo e à Comissão Europeia.

A posição da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) surge após a recente proposta de desenvolvimento da ligação ferroviária de alta velocidade entre Aveiro, Viseu, Guarda, Salamanca e Madrid, apresentada esta quarta-feira, na cidade de Aveiro, e no âmbito da reunião de trabalho sobre o Transporte Ferroviário no Corredor Atlântico e demais eixos estratégicos ferroviários para a Região Centro.

“Embora se reconheça o mérito das iniciativas que visam reforçar as conexões ferroviárias entre Portugal e Espanha, nomeadamente para o transporte eficiente de passageiros e mercadorias, entendemos que as prioridades nacionais no setor ferroviário devem ser criteriosamente ponderadas, tendo em vista a coesão territorial e os compromissos estratégicos já assumidos pelo Governo”, adianta a CIMRL em comunicado.

Para os autarcas da região de Leiria, “a ligação Lisboa-Porto com estação em Leiria deve permanecer prioritária” e garantir uma estação intermédia, “como elemento estruturante do desenvolvimento nacional e regional”.

Esta ligação representa “um eixo de articulação essencial entre as duas principais áreas metropolitanas do país” e “uma alavanca para a competitividade do centro litoral, onde se concentra uma parte significativa da produção industrial e das exportações portuguesas”.

Segundo a CIMRL, a estação em Leiria é uma “resposta estratégica às necessidades de mobilidade sustentável da população e à redução da dependência da rodovia” e “uma medida alinhada com os objetivos europeus de descarbonização e reforço da intermodalidade”.

A proposta de ligação ferroviária Aveiro–Viseu–Guarda–Salamanca–Madrid, resultante da Declaração Regional Conjunta subscrita por entidades portuguesas e espanholas, “embora compreensível no quadro do reforço do Corredor Atlântico Europeu, não deve ocorrer em detrimento das ligações ferroviárias prioritárias já definidas no âmbito da Rede Transeuropeia de Transportes”, alertou a CIM da Região de Leiria.

Reconhecendo o esforço conjunto das autarquias envolvidas e o valor do investimento na modernização da Linha da Beira Alta, as autarquias da região de Leiria advertem “para o risco de dispersão de recursos, adiamentos injustificáveis e perda de foco na execução dos projetos estruturantes nacionais, nomeadamente a ligação Lisboa–Porto com paragem em Leiria, cuja concretização ainda aguarda avanços decisivos”.

O presidente da CIMRL, Gonçalo Lopes, convidou hoje o ministro das Infraestruturas e Habitação a participar na reunião com os autarcas de Coimbra e Aveiro, “reconhecendo a importância do seu envolvimento ativo na construção de soluções de mobilidade verdadeiramente integradas, eficientes e sustentáveis”.

A CIMRL está alinhada com a coesão territorial e desenvolvimento sustentável que pautam a política ferroviária nacional e europeia, mas destacou que a “concentração de investimentos deve atender às regiões de maior dinâmica industrial e exportadora, como é o caso da Linha do Oeste, um eixo ferroviário estruturante para a Região Centro e que exige investimentos urgentes de modernização do serviço”.