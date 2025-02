CIM da Região de Coimbra lidera projeto para tornar cidades europeias mais verdes

Um projeto, liderado pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, vai transformar postes de iluminação pública em polos inteligentes multifuncionais, contribuindo para que as cidades fiquem mais verdes e eficientes em energia.

Denominado “RESONANCE – smaRt polEs aS driver Of greeN And eNergy effiCient communitiEs”, o projeto foi aprovado no âmbito do programa Interreg Europe, com um orçamento de quase dois milhões de euros e a duração de 36 meses (de maio de 2025 a abril de 2028).

A iniciativa “contribuirá para a melhoria da eficiência energética, a redução de emissões e poluição urbana, uma maior acessibilidade à mobilidade elétrica e um aumento da capacidade técnica para formulação de políticas sustentáveis”, revelou hoje a CIM da Região de Coimbra, numa nota enviada à agência Lusa.

Alinhado com o objetivo de uma Europa mais verde, com foco na eficiência energética, este projeto propõe a instalação de sensores adaptativos e tecnologias inovadoras em postes de iluminação existentes, incluindo lâmpadas LED reguláveis, sensores de qualidade do ar e ruído, carregadores para veículos elétricos e bicicletas elétricas e contadores de tráfego.

Estas tecnologias, integradas a uma rede de dispositivos tecnológicos, vão permitir fazer ajustes dinâmicos de iluminação que vão economizar energia, monitorizar de forma eficiente tráfego e meio ambiente, implementar políticas baseadas em dados para gestão urbana, fazer melhorias na gestão do tráfego e redução de ruído e poluição e expandir a infraestrutura de carregamento para mobilidade elétrica.

Além da CIM Região de Coimbra, o RESONANCE reúne mais oito parceiros, que vão partilhar boas práticas e conhecimentos para fomentar políticas e soluções sustentáveis.

Fazem parte do projeto a Universidade de Aveiro (Portugal), Langhe Monferrato and Roero Development Agency, Município de Beinasco (Itália), South East Energy Agency (Irlanda), Município de Alba Iulia (Roménia), South Transdanubian Regional Innovation Agency (Hungria), Câmara Municipal de Kamianets-Podilskiy (Ucrânia) e Região de Planeamento de Vidzeme (Letónia).