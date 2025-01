Ciclovia de três quilómetros vai ligar Casa do Sal a Monte Formoso

O projeto de ciclovia entre a Casa do Sal e Lordemão, com uma extensão de cerca de três quilómetros, vai ser apresentado no próximo dia 9, às 21H00, no Centro Social do Monte Formoso.

De acordo com uma nota da autarquia, o estudo prévio incidiu sobre a zona entre a futura estação “Monte Formoso” do Metro Mondego e Lordemão, junto ao Hospital Veterinário Universitário de Coimbra.

O projeto abrange ainda a Casa do Sal, o Monte Formoso, o Bairro da Rosa, o Bairro do Ingote, o Bairro António Sérgio e o Planalto de Lordemão que, deste modo, vão beneficiar de uma requalificação urbana nos espaços de circulação, com uma “melhoria da qualidade do espaço urbano, onde se incluiu o projeto de arborização”.

A sessão, promovida pela câmara municipal e pela da Junta da União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades (UFESPF), em colaboração com as associações de moradores da zona, contará com a presença da vereadora da Mobilidade, Ana Bastos, e do presidente da Junta da UFESPF, Luís Correia.

(Texto completo na edição digital e impressa do Diário As Beiras)